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Мессі: Барселона переживає чудовий момент

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Мессі: Барселона переживає чудовий момент

Лідер Барселони Ліонель Мессі задоволений перемогою над Ліверпулем у першому півфінальному матчі Ліги чемпіонів.

Про це він розповів після переможного матчу.

"Я дуже радий такому чудовому матчу. Зараз Барселона переживає чудовий момент, під час якого ми повинні бути більш згуртованими, ніж будь-коли. Ми досягнемо багато чого разом, зараз не час когось критикувати", - говорить Мессі.

Матч-відповідь 1/2 фіналу Ліги чемпіонів Ліверпуль — Барселона відбудеться 7 травня в Англії.

Дивіться відеоогляд поєдинку Барселона — Ліверпуль.

Нагадаємо, Мессі здивував тренера Барселони.

Джерело - iSport.

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