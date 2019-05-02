Ференцварош хоче викупити Петряка

Угорський Ференцварош незабаром може викупити контракт українця Івана Петряка у Шахтаря, якщо клубам вдасться домовитися.
Про це розповів Сергій Кузнєцов, один з селекціонерів Ференцвароша.
"Івана Петряка ми запросили ще при старому тренері Томасі Доллі. Нам потрібен був швидкий крайній півзахисник. Вийшло взяти його в оренду. І це, на щастя, виявилося вдалим придбанням. Зараз йдуть розмови про викуп його контракту у Шахтаря. Але поки все на стадії переговорів.
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Є ще один українець, якого ми дуже хотіли, але він відмовився. Не буду говорити його прізвище, оскільки питання поки не закрите. Ми і далі працюємо щодо його кандидатури", - сказав Кузнєцов.
Раніше повідомлялося, що Ференцварош не може домовитися про суму викупу Петряка.
Джерело - Sport.ua.