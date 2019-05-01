Воротар Шахтаря: У мене є шанс потіснити П'ятова

Голкіпер донецького Шахтаря Олексій Шевченко вірить, що зможе витіснити з основного складу Андрія П'ятова.

Про це він розповів сайту Команда-1.

"Андрій П'ятов більше 10 років грає на найвищому рівні, залізний перший номер"Шахтаря і збірної. Поруч з ним я теж отримую досвід, прогресую, коли тренуюся з ним. Але я теж намагаюся створювати йому конкуренцію. Якби не відчував підтримку з боку тренерського штабу, можливо, задумався б над тим, щоб піти в оренду в інший клуб", - сказав воротар.

Актуально: Гравці Олімпіка оригінально привітали голкіпера команди з днем народження

"Коли прийшов у Шахтар, вже через два місяці отримав шанс, виходив на поле. Знаю, що раніше воротарі, які були в Шахтарі, за такий період часу шансів не отримували. Тому для мене це стимул працювати далі і не замислюватися над тим, щоб змінити команду", - запевнив Шевченко.

Нагадаємо, П'ятов обирав між Шахтарем і Динамо.

Джерело - Команда-1.