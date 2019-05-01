Футболісти донецького Олімпіка оригінально привітали резервного голкіпера клубу Дані Джуніора Лтайфа з 19-м днем народження.

Дані з 14 років знаходиться в структурі Олімпіка і є вихованцем клубу. У юнацьких збірних України пройшов всі щаблі розвитку - від U-16 до U-19.

Варто відзначити, що Лтайф виступав у фінальній частині Євро-2017 (U-17) і відіграв усі три матчі в основному складі.

У поточному сезоні Лтайф захищає кольори юнацької команди олімпійців, за яку зіграв 12 ігор і пропустив 28 голів.

Раніше Шевченко тепло привітав Кака.

Джерело - Чемпіон.

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