У Порту прокоментували стан Касільяса

Мій профіль
Барселона - Ліверпуль: анонс і прогноз півфіналу ЛЧ
Сьогодні 06:48 1935
WBA забрала чемпіонський пояс в Усика та віддала його росіянину Лєбєдєву
Сьогодні 20:09 1609
Касільяса госпіталізували з інфарктом
Сьогодні 19:20 1137
Збірна України здобула першу перемогу на чемпіонаті світу
Сьогодні 16:22 1337
Аякс переграв Тоттенгем у першому півфінальному матчі Ліги чемпіонів
Вчора 23:57 1123
Помер легендарний український баскетболіст - Зураб Хромаєв
Вчора 19:03 3206
Визначили найкращого гравця туру УПЛ
Вчора 12:54 912
Маліновський претендує на звання найкращого гравця року в Бельгії
Вчора 11:58 1209
Тоттенгем - Аякс: анонс і прогноз півфінального матчу Ліги чемпіонів
Вчора 06:48 1430
27 років тому збірна України провела перший матч в історії. Тоді ж був забитий і перший гол
29.04.2019 17:52 2315 2
Навколо спорту
Блоги
Шедевральний гол ударом скорпіона в Нідерландах
Шедевральний гол ударом скорпіона в Нідерландах Максим Буйдин
Сьогодні 13:57 1070
Боєць MMA показав свою зламану щелепу після останнього бою
Боєць MMA показав свою зламану щелепу після останнього бою Максим Буйдин
Вчора 18:18 977
Беленюк почав цитувати Конфуція, але тренер його зупинив
Беленюк почав цитувати Конфуція, але тренер його зупинив Максим Буйдин
Вчора 16:14 975
Гравець Шеффілда відсвяткував вихід клубу в АПЛ. Футболіст ледве стояв на ногах
Гравець Шеффілда відсвяткував вихід клубу в АПЛ. Футболіст ледве стояв на ногах Максим Буйдин
Вчора 14:36 1119
Зінченко запалив у Міжнародний день танцю. Відео поділився МанСіті
Зінченко запалив у Міжнародний день танцю. Відео поділився МанСіті Максим Буйдин
Вчора 13:01 1709
Відмінне завершення Гарріса - у ТОП-5 моментів дня НБА
Відмінне завершення Гарріса - у ТОП-5 моментів дня НБА Максим Буйдин
Вчора 12:00 352
Принц Гаррі, провал Мо Фари, кров на фініші: як відбувся Лондонський марафон 2019
Принц Гаррі, провал Мо Фари, кров на фініші: як відбувся Лондонський марафон 2019 Valeriy Ruchka
Вчора 08:02 762
27 років тому збірна України провела перший матч в історії. Тоді ж був забитий і перший гол
27 років тому збірна України провела перший матч в історії. Тоді ж був забитий і перший гол Максим Буйдин
29.04.2019 17:52 2315 2
Не просто легіонер: Віда святкує 30-річчя
Не просто легіонер: Віда святкує 30-річчя Максим Буйдин
29.04.2019 17:11 1112
Шокуючий день для України: Ентоні Джошуа два роки тому нокаутував Володимира Кличка
Шокуючий день для України: Ентоні Джошуа два роки тому нокаутував Володимира Кличка Valeriy Ruchka
29.04.2019 15:31 997
Футболіст дав інтерв'ю із заголовком «Лікарі говорили, що я помру» і через день помер
Футболіст дав інтерв'ю із заголовком «Лікарі говорили, що я помру» і через день помер Максим Буйдин
29.04.2019 15:04 1918
11 років тому Скоулз забив той самий чудо-гол у ворота Барселони
11 років тому Скоулз забив той самий чудо-гол у ворота Барселони Максим Буйдин
29.04.2019 12:55 1310
Потужний блок-шот Хорфорда - момент дня в НБА
Потужний блок-шот Хорфорда - момент дня в НБА Максим Буйдин
29.04.2019 11:53 545
В Англії матч перервали через вилученого з поля футболіста. Він вимкнув світло на стадіоні, коли пішов у душ
В Англії матч перервали через вилученого з поля футболіста. Він вимкнув світло на стадіоні, коли пішов у душ Valeriy Ruchka
28.04.2019 22:47 1563
Кенієць Кіпчоге підтвердив звання найшвидшого марафонця світу
Кенієць Кіпчоге підтвердив звання найшвидшого марафонця світу Valeriy Ruchka
28.04.2019 22:43 831
Новини
Стрічка Популярні Коментують
22:31 Футбол Барселона - Ліверпуль 1:0. Відео голів та огляд матчу. ОНЛАЙН 1313
22:31 Футбол Саррі: Поважаю Айнтрахт. Вийти у фінал Ліги Європи буде складно 78
22:13 Футбол Ремзі вибув до кінця сезону 235
22:11 Блог Про Суми та трасу Суми Нова Пошта Напівмарафон 121
21:47 Бокс Джошуа незадоволений покаранням Міллера 283
21:38 Футбол У Порту прокоментували стан Касільяса 719
21:21 Футбол Циганик: В УПЛ потрібно залучати іноземних арбітрів 293
21:01 Футбол Барселона - Ліверпуль: стартові склади 389
20:48 Футбол Тренер Сербії: У нас є можливість завершити кваліфікацію на першому місці 2232
20:38 Теніс Надаль підтримав Касільяса після серцевого нападу 274
20:20 Футбол Верес переграв Чайку, Минай поступився Черкащині-Академії. Результати матчів 23 туру Другої ліги 548
20:09 Бокс WBA забрала чемпіонський пояс в Усика та віддала його росіянину Лєбєдєву 1609
19:49 Футбол Онана: Усе одно, з ким грати у фіналі, адже ми вже вибили Реал і Ювентус 435
19:43 Блог У Болівії фанати закидали воротаря петардами 339
19:34 Футбол Миколаїв розгромив Металіст, Інгулець знищив Суми. Результати матчів 26 туру Першої ліги 776
19:20 Футбол Касільяса госпіталізували з інфарктом 1137
19:11 Футбол Гравець Мілана порушив дисципілну. Гаттузо закрив усю команду на 5 днів на базі 372
18:46 ММА Оголошено дата та місце наступного бою Нурмагомедова 397
18:29 Футбол Гент з Безусом програв у фіналі Кубка Бельгії 699
18:12 Футбол Моурінью: У Барселони будуть проблеми з Ліверпулем 590
18:10 Блог Опубліковані приголомшливі фото Айртона Сенни через 25 років після смерті 975
17:47 Хокей Україна - Нідерланди 8:1: Огляд матчу 698
17:32 Футбол Реал погодив умови контракту з лідером Тоттенгема 883
17:16 Футбол Манчестер Сіті не буде купувати конкурентів Зінченку 618
16:52 Баскетбол Зірка НБА офіційно завершила кар'єру 479

У Порту прокоментували стан Касільяса

Сьогодні 21:38 719 0
У Порту прокоментували стан Касільяса

Стали відомі деталі серцевого нападу легендарного голкіпера збірної Іспанії Ікера Касільяса.

Про це повідомив Порту на своїй офіційній сторінці.

"Касільяс переніс гострий інфаркт міокарда під час ранкового тренування. Тренувальне заняття було негайно перервано, щоб надати допомогу голкіперу, який зараз перебуває в госпіталі. Касільяс перебуває у стабільному стані, проблема з серцем вирішена", - йдеться у повідомлені.

Нагадаємо, Надаль підтримав Касільяса після серцевого нападу. Раніше Надаль розпочав тренування після травми.

Джерело - офіційний сайт Порту.

#Порту, #Касільяс
Коментарі ()