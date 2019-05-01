У Порту прокоментували стан Касільяса

Стали відомі деталі серцевого нападу легендарного голкіпера збірної Іспанії Ікера Касільяса.

Про це повідомив Порту на своїй офіційній сторінці.

"Касільяс переніс гострий інфаркт міокарда під час ранкового тренування. Тренувальне заняття було негайно перервано, щоб надати допомогу голкіперу, який зараз перебуває в госпіталі. Касільяс перебуває у стабільному стані, проблема з серцем вирішена", - йдеться у повідомлені.

Нагадаємо, Надаль підтримав Касільяса після серцевого нападу. Раніше Надаль розпочав тренування після травми.

Джерело - офіційний сайт Порту.