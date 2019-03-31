Надаль розпочав тренування після травми

Іспанський тенісист Рафаель Надаль розпочав тренування на ґрунті.

Про це він повідомив у своєму Instagram.

Іспанець через травму коліна пропустив останній великий турнір ATP в Майамі, а також знявся з турніру в Індіан-Уеллсі.

"Перший тиждень тренувань на грунті", - написав Надаль.

Нагадаємо, Світоліна і Білодід перемогли в номінації Видатне досягнення. Також, повідомлялося, Кіченок вийшла у фінал кваліфікації турніру в Чарльстоні.

Джерело - Чемпіон.