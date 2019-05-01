Барселона - Ліверпуль: стартові склади

Сьогодні, першого травня, відбудеться перший півфінальний матч Барселона - Ліверпуль.
Тренери визначилися зі стартовими складами команд.
Ліга чемпіонів
Півфінал, перший матч
1 травня
Барселона - Ліверпуль
Барселона: Тер Штеген - Роберто, Піке, Ленглет, Альба - Ракітич, Відаль, Бускетс - Мессі, Суарес, Коутіньо
🔵🔴 XI Barça— FC Barcelona (@FCBarcelona) May 1, 2019
⚽ #BarçaLFC
Ліверпуль: Аліссон - Гомес, Матіп, ван Дейк, Робертсон - Кейта, Фабіньо, Мілнер - Салах, Фірміно, Мане
🔴 #UCL TEAM NEWS 🔴— Liverpool FC (@LFC) May 1, 2019
Our line-up to face @FCBarcelona…
Нагадаємо, Аякс переграв Тоттенгем у першому півфінальному матчі Ліги чемпіонів.
Також дивіться: відео голів та огляд матчу.
Джерело - Чемпіон.