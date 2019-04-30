Сьогодні, 30 квітня, Тоттенгем зіграє з Аяксом в рамках першого матчу півфіналу Ліги чемпіонів.
Усі найнебезпечніші голи та огляд першого та другого таймів максимально оперативно з'являтимуться на Чемпіоні.
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Ліга чемпіонів
Півфінал, перший матч
30 квітня
Тоттенгем - Аякс
Тоттенгем: Льоріс - Тріпьє, Санчез, Альдервейрельд, Вертонген - Ваньяма, Роуз, Еріксен, Аллі - Моура, Льоренте
Аякс: Онана - Велтман, де Лігт, Блінд, Тальяфіко - ван де Бек, де Йонг, Шонн - Зієш, Тадич, Нерес
На 15-й хвилині Донні ван де Бек (Аякс) отримав м'яч у штрафному майданчику, швидко зорієнтувався та без проблем відправив шкіряного низом під ліву стійку.
Вертонген зіткнувся головами з Алдервейрелденом. Тобі - нічого, Ян - весь в крові. Була довга пауза, потім Ян ненадовго повернувся на поле, і його занудило. Бельгійця замінили.
Джерело - Чемпіон.