Сьогодні, 30 квітня, Тоттенгем зіграє з Аяксом в рамках першого матчу півфіналу Ліги чемпіонів.

Усі найнебезпечніші голи та огляд першого та другого таймів максимально оперативно з'являтимуться на Чемпіоні.

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Ліга чемпіонів

Півфінал, перший матч

30 квітня

Тоттенгем - Аякс

Тоттенгем: Льоріс - Тріпьє, Санчез, Альдервейрельд, Вертонген - Ваньяма, Роуз, Еріксен, Аллі - Моура, Льоренте

Аякс: Онана - Велтман, де Лігт, Блінд, Тальяфіко - ван де Бек, де Йонг, Шонн - Зієш, Тадич, Нерес

На 15-й хвилині Донні ван де Бек (Аякс) отримав м'яч у штрафному майданчику, швидко зорієнтувався та без проблем відправив шкіряного низом під ліву стійку.

Вертонген зіткнувся головами з Алдервейрелденом. Тобі - нічого, Ян - весь в крові. Була довга пауза, потім Ян ненадовго повернувся на поле, і його занудило. Бельгійця замінили.

Джерело - Чемпіон.