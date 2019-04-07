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Мессі побив рекорд Касільяса

Сьогодні 11:53 465 0
Аргентинському легіонеру Барселони немає рівних
Мессі побив рекорд Касільяса

Барселона переграла Атлетіко в 31-у турі чемпіонату Іспанії. Ця перемога стала знаковою для Ліонеля Мессі.

Про це йдеться на офіційній сторінці Ла-Ліги в Twitter.

Для нападника Ліонеля Мессі, який відзначився голом, ця перемога стала 335-ю. Аргентинець за цим показником обійшов екс-голкіпера Реала Ікера Касільяса (334) і побив його рекорд.

Нагадаємо, Мессі познущався з оборони Атлетіко.

Тим часом Мессі визнали найкращим гравцем Ла-Ліги в березні.

Джерело - Чемпіон.

#Ла-Ліга, #Мессі, #Касільяс, #Барселона
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