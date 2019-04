Барселона переграла Атлетіко в 31-у турі чемпіонату Іспанії. Ця перемога стала знаковою для Ліонеля Мессі.

Про це йдеться на офіційній сторінці Ла-Ліги в Twitter.

Для нападника Ліонеля Мессі, який відзначився голом, ця перемога стала 335-ю. Аргентинець за цим показником обійшов екс-голкіпера Реала Ікера Касільяса (334) і побив його рекорд.

🔥3⃣3⃣5⃣🔥



Leo Messi now has more wins than any player in #LaLigaHistory! (335) pic.twitter.com/dEGc5G1BgB