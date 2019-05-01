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Гравець Мілана порушив дисципілну. Гаттузо закрив усю команду на 5 днів на базі

Сьогодні 19:11 281 0
Гравець Мілана порушив дисципілну. Гаттузо закрив усю команду на 5 днів на базі

Головний тренер Мілана Дженнаро Гаттузо прийняв суворі дисциплінарні заходи після запізнення Тьємуе Бакайоко на тренування команди.

Про це повідомляє Sky Sport Italia.

За інформацією видання, півзахисник россонері на годину запізнився на тренування, з'явившись тільки на останні 10 хвилин занять. У відповідь Гаттузо оголосив, що закриє футболістів на клубній базі аж до матчу проти Болоньї у понеділок, 6 травня.

Окремі футболісти Мілана намагалися переконати головного тренера, але безуспішно. Рішення було схвалене вищим керівництвом італійського клубу.

Нагадаємо, Ді Франческо може замінити Гаттузо в Мілані.

Також, Мілан оштрафують на 86 тисяч за дії Кессі і Бакайоко.

Джерело - Sport Arena.

#Мілан, #Гаттузо, #Бакайоко
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