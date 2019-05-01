У фіналі Кубка Бельгії Гент Романа Безуса та Романа Яремчука програв команді з Другої ліги - Мехелену.
На 32-й хвилині команда українських футболістів відкрила рахунок, однак дуже швидко гості відновили паритет.
Крапку в матчі поставив Мера на 62-й хвилині.
Яремчук і Пластун так і не з'явились на полі (Роман – через перебір жовтих карток), а Безус з'явився на полі лише у другому таймі, але не зміг допомогти здобути трофей.
Кубок Бельгії
Фінал
1 травня
Гент - Мехелен 1:2 (1:1)
Голи: 1:0 - 32 Домпе, 1:1 - 38 Сторм, 1:2 - 62 Мера
Нагадаємо, Маліновський претендує на звання найкращого гравця року в Бельгії.
Також, Маліновський вийшов на 1-е місце в рейтингу гравців чемпіонату Бельгії.
Джерело - Чемпіон.