Команда українся поступилася друголіговому Мехелену

У фіналі Кубка Бельгії Гент Романа Безуса та Романа Яремчука програв команді з Другої ліги - Мехелену.

На 32-й хвилині команда українських футболістів відкрила рахунок, однак дуже швидко гості відновили паритет.

Крапку в матчі поставив Мера на 62-й хвилині.

Яремчук і Пластун так і не з'явились на полі (Роман – через перебір жовтих карток), а Безус з'явився на полі лише у другому таймі, але не зміг допомогти здобути трофей.

Кубок Бельгії

Фінал

1 травня

Гент - Мехелен 1:2 (1:1)

Голи: 1:0 - 32 Домпе, 1:1 - 38 Сторм, 1:2 - 62 Мера

Нагадаємо, Маліновський претендує на звання найкращого гравця року в Бельгії.

Також, Маліновський вийшов на 1-е місце в рейтингу гравців чемпіонату Бельгії.

Джерело - Чемпіон.