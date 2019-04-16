Півзахисник Генка і збірної України Руслан Малиновський повернувся на перше місце в рейтингу всіх гравців бельгійської ліги за даними InStat.
Даного прогресу українцеві вдалося досягти після вдалого поєдинку проти Брюгге, за який 25-річний хавбек отримав 352 бали (найкращий результат InStat Index в турі).
Руслан продовжує лідирувати в чемпіонаті Бельгії за кількістю ударів по воротах (116) і за кількістю передач (2 183).
Відзначимо, що Маліновський у поточному сезоні зіграв 28 матчів в чемпіонаті Бельгії, в яких забив 9 голів і віддав 9 ассистов.
Нагадаємо, Маліновський реалізував усі пенальті в кар'єрі.
Джерело - sport.ua.