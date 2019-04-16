За даними InStat українцю не має рівних

Півзахисник Генка і збірної України Руслан Малиновський повернувся на перше місце в рейтингу всіх гравців бельгійської ліги за даними InStat.

Даного прогресу українцеві вдалося досягти після вдалого поєдинку проти Брюгге, за який 25-річний хавбек отримав 352 бали (найкращий результат InStat Index в турі).

Руслан продовжує лідирувати в чемпіонаті Бельгії за кількістю ударів по воротах (116) і за кількістю передач (2 183).

Відзначимо, що Маліновський у поточному сезоні зіграв 28 матчів в чемпіонаті Бельгії, в яких забив 9 голів і віддав 9 ассистов.

Джерело - sport.ua.