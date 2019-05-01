Екс-тренер Челсі хоче очолити Манчестер Юнайтед

Екс-головний тренер лондонського Челсі Антоніо Конте хоче повернутися до роботи в Англії.

Про це повідомляє La Gazetta dello Sport.

За інформацією джерела, італійський фахівець вважає Манчестер Юнайтед найкращим місцем для продовження тренерської кар'єри.

Не так давно "червоні дияволи" підписали постійний контракт з наставником Оле-Гуннаром Сульшером, проте серія з семи поразок в останніх десяти матчах похитнула становище норвезького тренера.

Існує ймовірність того, що керівництво Манчестер Юнайтед може достроково припинити співпрацю з Сульшером вже наступного сезону.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед готовий повернути в клуб свого екс-капітана.

Джерело - sport.ua.