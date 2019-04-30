Манчестер Юнайтед готовий повернути в клуб свого екс-капітана

Колишній капітан Манчестер Юнайтед Ріо Фердінанд може повернутися у свій клуб.

Про це повідомляє Daily Mail.

Фердінанд - один з претендентів на пост спортивного директора МЮ. Футболіст вже провів зустріч з виконавчим директором клубу Едом Вудвордом з приводу призначення.

Видання зазначає, що керівництво МЮ було готове запропонувати роботу Фердінанду відразу після того, як він завершив кар'єру. Але футболіст тоді відхилив пропозицію через особисті обставини.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед планує виплатити відступні за Облака.

Також, Лукаку не впевнений чи залишиться в Манчестер Юнайтед.

Джерело - football.ua.