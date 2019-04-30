Інтер планує обміняти Ікарді на Кіна

Міланський Інтер планує обміняти свого форварда Мауро Ікарді на нападника Ювентуса Мойзе Кіна.
Про це повідомляє Corriere dello Sport.
За інформацією видання, Інтер веде переговори з агентом Міно Райолою з приводу трансферу його клієнта, нападника Ювентуса, Мойзе Кіна.
Як стверджують різні джерела, 19-річний італієць вже підписав новий контракт з "старою синьйорою". Через це завдання "нерадзуррі" ускладнюється.
У зв'язку з цим керівництво міланського клубу хоче реалізувати обмін Мауро Ікарді на Кіна.
Повідомлялося, що Юве в обмін на Мауро Ікарді пропонував Гонсало Ігуаїна, але генеральний директор Інтера Беппе Маротта відповів відмовою.
Нагадаємо, ПСЖ хоче придбати Ікарді.
Також, Атлетіко цікавиться аргентинцем.
Джерело - ua-football.