Інтер зацікавлений у трансфері Данило

Захисник Манчестер Сіті Данило влітку може перейти в Інтер.

Про це повідомляє Gianlucadimarzio.com.

Інтер готовий запропонувати за бразильця від 20 до 22 мільйонів євро, але Манчестер Сіті хочуть виручити за гравця більше.

Сам Данило готовий залишити Англію, бо не отримує багато ігрового часу від Пепа Гвардіоли. Інтер — хороший варіант для бразильця, адже клуб продовжує пошуки футболіста на правий фланг захисту.

У нинішньому сезоні 27-річний Данило зіграв 20 матчів за Ман Сіті, відзначившись 1 голом і 1 результативною передачею. Бразилець приєднався до Ман Сіті влітку 2017 року з Реала.

Нагадаємо, Зінченко відновився від травми. Раніше повідомлялося, що він не потрапив у заявку на матч з Тоттенгемом

Джерело - Gianlucadimarzio.com.