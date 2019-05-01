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Барселона - Ліверпуль: анонс і прогноз півфіналу ЛЧ
Сьогодні 06:48 557
Аякс переграв Тоттенгем у першому півфінальному матчі Ліги чемпіонів
Вчора 23:57 697
Помер легендарний український баскетболіст - Зураб Хромаєв
Вчора 19:03 2130
Визначили найкращого гравця туру УПЛ
Вчора 12:54 761
Маліновський претендує на звання найкращого гравця року в Бельгії
Вчора 11:58 1028
Тоттенгем - Аякс: анонс і прогноз півфінального матчу Ліги чемпіонів
Вчора 06:48 1383
27 років тому збірна України провела перший матч в історії. Тоді ж був забитий і перший гол
29.04.2019 17:52 2099 2
У Туреччині перекинувся автобус з футбольною командою. Загинув гравець збірної Чехії
29.04.2019 11:15 2077
Луческу вибачився за слова про Лобановського
29.04.2019 09:00 2841
Збірна України мінімально поступилася Японії в стартовому матчі на чемпіонаті світу
28.04.2019 16:47 1693
Навколо спорту
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Боєць MMA показав свою зламану щелепу після останнього бою
Боєць MMA показав свою зламану щелепу після останнього бою Максим Буйдин
Вчора 18:18 843
Беленюк почав цитувати Конфуція, але тренер його зупинив
Беленюк почав цитувати Конфуція, але тренер його зупинив Максим Буйдин
Вчора 16:14 861
Гравець Шеффілда відсвяткував вихід клубу в АПЛ. Футболіст ледве стояв на ногах
Гравець Шеффілда відсвяткував вихід клубу в АПЛ. Футболіст ледве стояв на ногах Максим Буйдин
Вчора 14:36 1037
Зінченко запалив у Міжнародний день танцю. Відео поділився МанСіті
Зінченко запалив у Міжнародний день танцю. Відео поділився МанСіті Максим Буйдин
Вчора 13:01 1569
Відмінне завершення Гарріса - у ТОП-5 моментів дня НБА
Відмінне завершення Гарріса - у ТОП-5 моментів дня НБА Максим Буйдин
Вчора 12:00 330
Принц Гаррі, провал Мо Фари, кров на фініші: як відбувся Лондонський марафон 2019
Принц Гаррі, провал Мо Фари, кров на фініші: як відбувся Лондонський марафон 2019 Valeriy Ruchka
Вчора 08:02 747
27 років тому збірна України провела перший матч в історії. Тоді ж був забитий і перший гол
27 років тому збірна України провела перший матч в історії. Тоді ж був забитий і перший гол Максим Буйдин
29.04.2019 17:52 2099 2
Не просто легіонер: Віда святкує 30-річчя
Не просто легіонер: Віда святкує 30-річчя Максим Буйдин
29.04.2019 17:11 1091
Шокуючий день для України: Ентоні Джошуа два роки тому нокаутував Володимира Кличка
Шокуючий день для України: Ентоні Джошуа два роки тому нокаутував Володимира Кличка Valeriy Ruchka
29.04.2019 15:31 971
Футболіст дав інтерв'ю із заголовком «Лікарі говорили, що я помру» і через день помер
Футболіст дав інтерв'ю із заголовком «Лікарі говорили, що я помру» і через день помер Максим Буйдин
29.04.2019 15:04 1895
11 років тому Скоулз забив той самий чудо-гол у ворота Барселони
11 років тому Скоулз забив той самий чудо-гол у ворота Барселони Максим Буйдин
29.04.2019 12:55 1255
Потужний блок-шот Хорфорда - момент дня в НБА
Потужний блок-шот Хорфорда - момент дня в НБА Максим Буйдин
29.04.2019 11:53 535
В Англії матч перервали через вилученого з поля футболіста. Він вимкнув світло на стадіоні, коли пішов у душ
В Англії матч перервали через вилученого з поля футболіста. Він вимкнув світло на стадіоні, коли пішов у душ Valeriy Ruchka
28.04.2019 22:47 1544
Кенієць Кіпчоге підтвердив звання найшвидшого марафонця світу
Кенієць Кіпчоге підтвердив звання найшвидшого марафонця світу Valeriy Ruchka
28.04.2019 22:43 824
В Україні відбудеться бійцівський турнір від нового MMA-промоушену
В Україні відбудеться бійцівський турнір від нового MMA-промоушену Valeriy Ruchka
28.04.2019 22:12 386
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Ефір телеканалу Футбол 1 - чемпіонати України, Англії, Італії, Ліга чемпіонів, Ліга Європи, випуски Футбол News.

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Ефір каналу Футбол 1 доступний за цим посиланням.

Телеканали Футбол 1/2 лідери спортивного мовлення в Україні. Найпрестижніші европейські клубні турніри - Ліга чемпіонів, Ліга Європи, Англійська Прем'єр-ліга, італійська Серія А та Українська прем'єр-ліга в режимі онлайн лише телеканал Футбол 1/2. Баталії найкращих футбольних команд Англії - Ліверпуль, Манчестер Сіті, Манчестер Юнайтед та Вест Гем нашого Андрія Ярмоленка. Також, найкращі європейські команди ведуть запеклу боротьбу за перемогу в Лізі чемпіонів. Барселона з феноменальним Лео Мессі, Реал з одіозним Серхіо Рамосом, Ліверпуль з супертріо - Мане - Салах - Фірміно та харизматичним Юргеном Клоппом на чолі, найдорожчий за складом клуб в історії футболу - Манчестер Сіті з українцем Олександром Зінченком у складі. 

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Також на телеканалах Футбол 1/2 київське Динамо намагається дійти якомога далі в розіграші Ліги Європи. Ну, а родзинкою для всіх українських уболівальників є Вітчизняне классико Шахтар - Динамо.

Найкращі футбольні аналітичні програми - Ніч Лиги чемпіонів, Ніч Ліги Європи, Футбол News. А кожної неділі скандальне шоу Олександра Денисова - Великий футбол.

Перегляд телеканалу коштує 59 гривень на місяць, але в вартість входить також телеканал Футбол 2, Футбол 1 HD, Футбол 2 HD і деякі матчі перерахованих вище турнірів, які можуть не показуватися в ефірі каналів.

  Також: Київський Арсенал переміг Десну у 26 турі УПЛ 

Джерело - champion.com.ua.

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