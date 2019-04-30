Лідер захисту Челсі вибув до кінця сезону

Захисник Челсі Антоніо Рюдігер цього сезону на футбольному полі більше не з'явиться через травму.

Про це повідомляє The Telegraph.

Німецький футболіст вже прибув у Рим, де буде прооперований.

Рюдігер повернувся на поле в недільному матчі АПЛ проти Манчестер Юнайтед, який завершився нічиєю – 1:1.

У другому таймі того поєдинку захисник знову почав скаржитися на проблеми з коліном, після чого був змушений достроково закінчити гру.

26-річний гравець не допоможе Челсі в чемпіонаті Англії і плей-оф Ліги Європи, оскільки відновлення після операції на меніску у нього триватиме більше двох місяців.

Нагадаємо, UEFA виніс вердикт по скарзі Челсі на Динамо.

Також, у Хацкевича запитали за кого б він голосував в Україні.

Джерело - Футбол 24.