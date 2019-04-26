UEFA виніс вердикт по скарзі Челсі на Динамо

Дисциплінарний комітет UEFA виніс рішення за підсумками розслідування матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи Динамо - Челсі, який відбувся 14 березня.
Про це повідомляє прес-служба організації.
У підсумку київський клуб був оштрафований на 60 тисяч євро за порушення кількох правил. Зокрема, фанати біло-синіх використовували піротехнічні вироби та лазерні указки, кидали предмети, вибігали на поле і блокували сходові проходи.
Нагадаємо, що Циганику пропонували стати футбольним чиновником.
Раніше у Хацкевича запитали за кого б він голосував в Україні.
Джерело - UEFA.