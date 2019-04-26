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UEFA виніс вердикт по скарзі Челсі на Динамо

Вчора 23:37 474 0
UEFA виніс вердикт по скарзі Челсі на Динамо

Дисциплінарний комітет UEFA виніс рішення за підсумками розслідування матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи Динамо - Челсі, який відбувся 14 березня.

Про це повідомляє прес-служба організації.

У підсумку київський клуб був оштрафований на 60 тисяч євро за порушення кількох правил. Зокрема, фанати біло-синіх використовували піротехнічні вироби та лазерні указки, кидали предмети, вибігали на поле і блокували сходові проходи.

Нагадаємо, що Циганику пропонували стати футбольним чиновником.

Раніше у Хацкевича запитали за кого б він голосував в Україні.

 

Джерело - UEFA.

#Динамо, #Челсі
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