У Хацкевича запитали за кого б він голосував в Україні

Після виборів президента України, на яких переміг Володимир Зеленський, у державі стане жити веселіше.
Таку думку висловив головний тренер київського Динамо Олександр Хацкевич в інтерв'ю Прессболу.
"За кого б я голосував на виборах президента України? Я громадянин Білорусі, у мене білоруський паспорт, тому питання некоректне. Народ робить свій вибір. Не знаю, як це буде виглядати, але веселіше, так точно", - сказав Хацкевич.
Нагадаємо, що Динамо назвало причини, через які Хацкевич не прийшов на прес-конференцію
Раніше Хацкевич поспілкувався з екс-гравцем Манчестер Сіті Яя Туре.
Джерело - Прессбол.