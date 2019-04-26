У Хацкевича запитали за кого б він голосував в Україні

Після виборів президента України, на яких переміг Володимир Зеленський, у державі стане жити веселіше.

Таку думку висловив головний тренер київського Динамо Олександр Хацкевич в інтерв'ю Прессболу.

"За кого б я голосував на виборах президента України? Я громадянин Білорусі, у мене білоруський паспорт, тому питання некоректне. Народ робить свій вибір. Не знаю, як це буде виглядати, але веселіше, так точно", - сказав Хацкевич.