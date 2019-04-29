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Трансляція Тоттенгем - Аякс: онлайн 30.04.2019

Сьогодні 12:41 397 0
Трансляція Тоттенгем - Аякс: онлайн 30.04.2019

Не пропустіть матч Ліги Чемпіонів Тоттенгем - Аякс онлайн. Матч відбудеться 30.04.2019. Початок - 22:00.

Трансляцію Тоттенгем - Аякс дивитися онлайн можна прямо за цим посиланням, на платформі OLL.tv.

Матч Тоттенгем - Аякс: пряма онлайн-трансляція відбудеться на телеканалі Футбол 1. 

  Актуально: Футбол 2 онлайн - дивитися пряму трансляцію

Гру Тоттенгем - Аякс онлайн можна дивится на платформі OLL.tv, де є, як онлайн трансляція матчу, так і пряма трансляція телеканалів Футбол 1 і Футбол 2 у HD-якості в прямому ефірі.

Вартість місячного перегляду - 89 гривень. Така ціна дійсна вже з 2 квітня.

  Також: Футбол 1 онлайн - пряма трансляція

Нагадаємо, що дивитися онлайн трансляцію Тоттенгем - Аякс, матчу Ліги Чемпіонів можна починаючи з 21:50, а стартовий свисток пролунає о 22:00.

Раніше повідомлялося, що Тоттенгем готує солідне підсилення.

Перший матч між командами закінчився Тоттенгем зацікавлений в півзахиснику Торіно.

Джерело - Чемпіон.

#Тоттенгем, #Аякс, #Ліга чемпіонів
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