Тоттенгем - Аякс: анонс і прогноз півфінального матчу Ліги чемпіонів

Тоттенгем - Аякс

Ліга чемпіонів. 1/2 фіналу, 1-ий матч

Тоттенгем Готспур, Лондон. 29 квітня, 22:00

Головний арбітр: Антоніо Матео Лаос (Іспанія)

Асистенти арбітра: Пау Себріан Девіс, Роберто дель Паломар (усі - Іспанія)

Четвертий арбітр: Альберто Удіано Мальєнко (Іспанія)

Навряд чи хтось міг на старті нинішньої Ліги чемпіонів спрогнозувати саме такий склад півфінальної пари. Аякс став першим з 2005-го представником країни, що не входить в топ-5 європейських ліг, що дійшли до цієї стадії турніру. Мало того, вперше в історії Ліги чемпіонів у півфіналі грає команда, яка почала свій шлях з самого першого раунду кваліфікації.

Що стосується лондонського клубу, то Тоттенгем не доходив до півфіналу Кубка європейських чемпіонів (Ліги чемпіонів) протягом 57 років, з дебютного для шпор розіграшу трофея. Однак у нинішньому сезоні обидві команди показали себе кубковими бійцями, і по праву заслужили право грати в ½ фіналу найпрестижнішого єврокубка.

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Команда Маурісіо Почеттіно невиразно почала груповий етап цьогорічної Ліги чемпіонів. 1 очко після першого кола залишало мінімальні шанси на продовження боротьби. Але потім послідували дві перемоги і нічия, що дозволили шпорам вийти в плей-офф. В 1/8 фіналу Тоттенгем здобув дві сухі перемоги над дортмундською Боруссією, а у чвертьфіналі команда видала божевільну дуель з Манчестер Сіті - 1:0 вдома і 3:4 в гостях.

Аякс, нагадаємо, вибив з турніру (вірніше, не пустив до групового етапу) київське Динамо, у групі посів друге місце слідом за Баварією. А потім пішли камбеки. Після домашньої поразки від мадридського Реала підопічні Еріка тен Гага відвезли велику перемогу зі столиці Іспанії. У чвертьфіналі в Амстердамі господарі відстояли нічию з Ювентусом, після чого перемогли і в Турині. Разом в нинішньому розіграші Ліги чемпіонів у Аякса в 16-ти матчах лише одна поразка - від Реала (1:2). І лише одна гра без забитих м'ячів - 0:0 у Києві з Динамо. Вражаючі серії, які команда не проти продовжити в Лондоні, на новенькому стадіоні Тоттенгем Готспур.

Чи вдасться це підопічним тен Гага? Чому б і ні? Тоттенгем продовжує боротьбу не тільки в Лізі чемпіонів, але і в АПЛ. А кадрова ситуація у команди непроста. Ор'є, Кейн, Ламела, Вінкс травмовані, Сон Хин Мін відбуває дискваліфікацію, під питанням участь у поєдинку Сіссоко і Вертонгена. Як стримати де Йонга, ван де Бека, Шона і Тадича - ось найбільший головний біль для Почеттіно. Ні Реал, ні Юве це питання не вирішили. Подивимося, чи вдасться це шпорам.

Додамо, що команди одного разу зустрічалися в єврокубках. У вересні 1981-го Тоттенгем переміг в Амстердамі (3:1), а потім і в Лондоні (3:0). Але навряд чи чогось подібного слід очікувати цього разу. Букмекери, до слова, віддають господарям мінімальну перевагу.

Орієнтовні склади:

Тоттенгем: Льоріс, Тріпп'єр, Алдервейрелд, Санчес, Роуз, Дайєр, Ваньяма, Еріксен, Аллі, Лукас; Льоренте.

Аякс: Онана, Тальяфіко, Блінд, ле Лігт, Мазрауї, де Йонг, ван де Бек, Шене, Нерес, Тадич, Зієш.

Слова:

Маурісіо Почеттіно (головний тренер Тоттенгема): "Це буде гра двох рівних команд. Ми зобов'язані з повагою поставитися до наших суперників, Аякс цілком заслуговує того місця, де вони знаходяться зараз. Я вважаю, що наша команда в першу чергу сильна своїм духом, ми можемо багато досягти, для нас немає неможливих цілей. Гра в півфіналі ЛЧ прекрасна можливість це довести, ми не так часто доходили до цієї стадії".

Цікаві факти:

• Тоттенгем грав у півфіналі Кубка європейських чемпіонів всього один раз, 57 років тому. Аякс був на стадії 1/2 Ліги чемпіонів у 1997 році. Це був восьмий півфінал для нідерландців;

• Між собою команди зустрічалися лише раз, у першому раунді Кубка володаря кубків 1981-82. У двох матчах виграв Тоттенгем (3:1, 3:0);

• Тоттенгем - єдиний півфіналіст нинішньої Ліги чемпіонів, ще жодного разу не вигравав трофей;

• Аякс виграв шість із восьми півфінальних протистоянь в КЄЧ/ЛЧ. Амстердамців зупиняли Ноттінгем Форест у сезоні 1979/1980 і Ювентус у кампанії 1996/1997;

• У складі Тоттенгема грають четверо колишніх гравців Аякса. Це Тобі Алдервейрелд (2008-13), Ян Вертонген (2012-16), Давінсон Санчес (2016-17) і Крістіан Еріксен (2009-13).

Прогноз Чемпіона: 1:1

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Джерело - Чемпіон.