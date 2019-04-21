Мілан і Інтер зацікавлені в Ісмаїлі

Інтер і Мілан проявляють інтерес до лівого захисника Шахтаря Ісмаїлі.
Про це повідомляє Calciomercatoweb.it.
Міланські гранди хочуть посилити склад перед наступним сезоном в єврокубках.
Також у сфері інтересів міланських клубів знаходиться і захисник Челсі Емерсон, який останнім часом все частіше став потрапляти в стартовий склад лондонців. На рахунку італійця 23 матчі в нинішньому сезоні.
Ісмаїлі в поточному сезоні провів 32 поєдинки за Шахтар, забивши 2 голи та віддавши 11 асистів. Бразилець виступає за клуб з 2013 року.
Нагадаємо, Інтер зацікавлений у трансфері Данило. Також, Челсі та Реал домовилися про перехід Азара.
Джерело - Calciomercatoweb.it.