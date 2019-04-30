Неймара можуть виключити зі збірної Бразилії

Нападник ПСЖ Неймар може бути покараний за інцидент після поразки від Ренна у фіналі Кубка Франції (2:2, пен. 6:5).

Про це повідомляє O Tempo.

Джерело стверджує, що головний тренер збірної Бразилії Титі може виключити форварда парижан зі складу команди за удар вболівальника. Іншим можливим варіантом покарання Неймара за його вчинок може бути позбавлення капітанської пов'язки в збірній.

У минулому своє місце в національній команді втратив хавбек Ювентуса Дуглас Коста, який плюнув в фаната.

Нагадаємо, Неймар вже визнав свою провину.

Джерело - isport.ua.