Манчестер Юнайтед планує виплатити відступні за Облака

Керівництво Манчестер Юнайтед серйозно замислилося про придбання голкіпера Атлетіко Яна Облака.

Про це повідомляє ESPN.

Клуб готовий заплатити суму в 120 мільйонів євро, прописану в новому контракті словенця.

Якщо манкуніанці дійсно заплатять Атлетіко компенсацію за воротаря, то він стане найдорожчим голкіпером світу і поб'є рекорд Кепи Аррісабалаги, якого Челсі придбав у Атлетіка за 80 мільйонів євро.

Нагадаємо, захисник Манчестер Юнайтед вибув до кінця сезону.

Також, назвали найкращого гравця року в АПЛ.

Джерело - ESPN.