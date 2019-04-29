Лукаку не впевнений чи залишиться в Манчестер Юнайтед

Нападник Манчестер Юнайтед Ромелу Лукаку не впевнений у своєму подальшому майбутньому в клубі.

Про це він повідомив The Guardian.

"Чи залишуся я в МЮ? Не знаю. Я тут не для того, щоб поширювати чутки. У мене є контракт з клубом", - сказав футболіст.

Лукаку перейшов в Манчестер Юнайтед з Евертона 2 роки тому за 75 мільйонів фунтів. Його контракт з клубом розрахований до липня 2021 року. МЮ Не проти продати бельгійця цього літа.

Ромелу втратив стабільне місце в основі після приходу Оле-Гуннара Сульшера на тренерський пост в минулому грудні.

У нинішньому сезоні на рахунку Лукаку забив 15 голів і зробив 4 асисти в 45 матчах за Юнайтед у всіх турнірах.

Нагадаємо, захисник Манчестер Юнайтед вибув до кінця сезону.

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Джерело - The Guardian.