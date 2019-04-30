Тоттенгем - Аякс: букмекери назвали фаворити на півфінальний матч Ліги чемпіонів

Лондонський Тоттенгем прийме амстердамський Аякс у першому півфінальному матчі Ліги чемпіонів.

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Букмекерські компанії віддають невелику перевагу команді Маурісіо Почеттіно.

Так,1xbet приймає ставки на перемогу Тоттенгема з коефіцієнтом 2,45. Успіх Аякса оцінюється в 3,19, а нічия - 3,36.

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Матч Тоттенгем - Аякс відбудеться сьогодні, 30-го квітня. Початок о 22:00

Джерело - Чемпіон.