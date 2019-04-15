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Маліновський реалізував усі пенальті в кар'єрі

Сьогодні 13:31 444 0
Українець реалізовує всі стандарти з 11-метрової позначки
Маліновський реалізував усі пенальті в кар'єрі

Півзахисник Генка Руслан Маліновський реалізував пенальті в матчі з Брюгге.

25-річний українець підійшов до 11-метрової позначки вшосте у своїй кар'єрі. У попередніх п'яти спробах хавбек також забив - 4 рази за бельгійський клуб, 1 - за Зорю.

  АктуальноМаліновський уникнув дискваліфікації 

Цей гол став 15-м для нього в сезоні у 45 матчах. Він також віддав 13 гольових передач. Усього в його активі 28 очок за системою гол + пас за Генк у сезоні.

Нагадаємо, огляд матчу Генк - Брюгге на нашому сайті.

Джерело - Команда №1.

#Чемпіонат Бельгії, #Генк, #Маліновський
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