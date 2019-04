У 35-му турі чемпіонату Іспанії було забито чотирнадцять голів у десяти поєдинках (1,4 гола за гру в середньому). Це - антирекорд результативності в ТОП-5 чемпіонатах Європи з початку сезону.

Про це повідомляє Opta.

Цікаво, що відразу п'ять матчів завершилися з рахунком 1:0.

14 - There have been fewer goals scored in this LaLiga matchday (14) than in any other matchday across the top 5 European leagues this season. Drought. pic.twitter.com/6f0dn8f1iy