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У Ла-Лізі встановили антирекорд результативності

Сьогодні 11:33 703 0
У Ла-Лізі встановили антирекорд результативності

У 35-му турі чемпіонату Іспанії було забито чотирнадцять голів у десяти поєдинках (1,4 гола за гру в середньому). Це - антирекорд результативності в ТОП-5 чемпіонатах Європи з початку сезону. 

Про це повідомляє Opta.

Цікаво, що відразу п'ять матчів завершилися з рахунком 1:0.

Відзначимо, що в середньому в одному поєдинку Ла-Ліги сезону 2018/19 забивають 2,48 гола.

Нагадаємо, Барселона переграла Леванте і стала чемпіоном Іспанії.

Натомість Реал програв Райо Вальєкано 

Джерело - Чемпіон.

#Ла-Ліга, #Реал, #Барселона
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