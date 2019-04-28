Жирона перемогла Севілью, Реал поступився Райо у 35 турі Ла-Ліги

Сьогодні, 28 квітня, відбулися поєдинки 35 туру іспанської Ла-Ліги.

Чемпіонат Іспанії, Ла-Ліга

35 тур

28 квітня

Валенсія - Ейбар 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 90+3 Олівейра

Жирона - Севілья 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 62 Португес

Реал Сосьедад - Хетафе 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 19 Жозе(П), 2:0 - 53 Ойарасабаль, 2:1 - 89 Сайс

Вільяреал - Уеска 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 30 Форнальс, 1:1 - 78 Авіла

Райо Вальєкано - Реал Мадрид 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 23 Ембарба(П)

Нагадаємо, Барселона переграла Леванте і стала чемпіоном Іспанії.

Також, в УПЛ можуть ввести плей-оф за путівку в Лігу Європи.

Джерело - Чемпіон.