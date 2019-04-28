Лондонський Тоттенгем зацікавлений у підписанні півзахисника Ніколо Дзаньоло з Роми і Джека Гріліша з Астон Вілли.

Про це повідомляють Футбольні трансфери.

Керівництво клубу планує влітку підсилити центр півзахисту. Сума трансферу Дзаньоло оцінюється в 35 мільйонів фунтів.

Ще однією трансферною метою "шпор" є півзахисник Астон Вілли Джек Гріліш. 23-річний футболіст планує покинути клуб, якщо йому не вдасться вийти в АПЛ.

Дзаньоло цього сезону зіграв у 24 матчах Серії А, відзначившись 4 голами і 2 асистами. Гріліш забив 6 голів і віддав 6 гольових передач в 30 матчах Чемпіоншипа.

Нагадаємо, Реал цікавиться Дзаньоло.

Раніше повідомлялося, що Тоттенгем планує влітку придбати до п'яти новачків.

Джерело - Футбольні трансфери.