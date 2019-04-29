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Київський Арсенал переміг Десну у 26 турі УПЛ

Сьогодні 18:53 1804 0
Київський Арсенал переміг Десну у 26 турі УПЛ

Сьогодні, 29 квітня, у рамках 26 туру Української Прем'єр-ліги київський Арсенал переміг Десну.

Рахунок в матчі на 11-хвилині відкрив Авагімян вивівши киян вперед.

На 27-й хвилині Павло Оріховський подвоїв перевагу Арсеналу, реалізувавши пенальті.

Чемпіонат України. УПЛ

26 тур

29 квітня

Арсенал-Київ — Десна 2:0 (0:1)

Голи: 1:0 - 11 Авагімян, 2:0 - 27, пенальті Оріховський.

Арсенал-Київ — Підківка, Осман, Сагуткін, Башлай, Домбровський, Авагімян, Оріховський, Калітвінцев, Ліпартія, Жичиков, Ковпак.

Десна — Литовка, Слінкин (Волков, 54), Імереков, Гітченко, Фаворов, Картушов, Огиря, Якимів (Люлька, 46), Мостовий, Сергійчук, Філіппов.

Попередження: Слінкин (26), Імереков (30), Огіря (40), Філіппов (55).

Нагадаємо, Шахтар переміг Маріуполь. Також, Зоря переграла Олександрію.

Джерело - Чемпіон.

#Арсенал, #Десна, #26 тур, #УПЛ
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