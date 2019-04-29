Київський Арсенал переміг Десну у 26 турі УПЛ

Сьогодні, 29 квітня, у рамках 26 туру Української Прем'єр-ліги київський Арсенал переміг Десну.
Рахунок в матчі на 11-хвилині відкрив Авагімян вивівши киян вперед.
На 27-й хвилині Павло Оріховський подвоїв перевагу Арсеналу, реалізувавши пенальті.
Чемпіонат України. УПЛ
26 тур
29 квітня
Арсенал-Київ — Десна 2:0 (0:1)
Голи: 1:0 - 11 Авагімян, 2:0 - 27, пенальті Оріховський.
Арсенал-Київ — Підківка, Осман, Сагуткін, Башлай, Домбровський, Авагімян, Оріховський, Калітвінцев, Ліпартія, Жичиков, Ковпак.
Десна — Литовка, Слінкин (Волков, 54), Імереков, Гітченко, Фаворов, Картушов, Огиря, Якимів (Люлька, 46), Мостовий, Сергійчук, Філіппов.
Попередження: Слінкин (26), Імереков (30), Огіря (40), Філіппов (55).
Нагадаємо, Шахтар переміг Маріуполь. Також, Зоря переграла Олександрію.
Джерело - Чемпіон.