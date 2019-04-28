Сьогодні, 28 квітня, у 26-у турі української Прем'єр-ліги луганська Зоря переграла Олександрію з рахунком 2:0.

Чемпіонат України, УПЛ

26 тур

28 квітня

Олександрія - Зоря 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 42 Громов, 0:2 - 62 Громов

Олександрія: Паньків - Мікицей, Бабогло, Шендрик, Цуріков - Протасов, Довгий, Гречишкін, Лучкевич - Ковалець, Сітало

Зоря: Шевченко - Караваєв, Чеберко, Вернидуб, Михайличенко - Хомченовський, Чайковський, Арвеладзе, Кабаєв - Ледньов, Будківський

Попередження: Михайличенко(36), Бабогло(39), Чайковський(50), Вернидуб(81)

Нагадаємо, Шахтар переміг Маріуполь.

Також, фанати Металіста пройшли маршем по Харкову.

Джерело - Чемпіон.