Сьогодні, 28 квітня, у 26-у турі української Прем'єр-ліги луганська Зоря переграла Олександрію з рахунком 2:0.
Чемпіонат України, УПЛ
26 тур
28 квітня
Олександрія - Зоря 0:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 42 Громов, 0:2 - 62 Громов
Олександрія: Паньків - Мікицей, Бабогло, Шендрик, Цуріков - Протасов, Довгий, Гречишкін, Лучкевич - Ковалець, Сітало
Зоря: Шевченко - Караваєв, Чеберко, Вернидуб, Михайличенко - Хомченовський, Чайковський, Арвеладзе, Кабаєв - Ледньов, Будківський
Попередження: Михайличенко(36), Бабогло(39), Чайковський(50), Вернидуб(81)
Нагадаємо, Шахтар переміг Маріуполь.
Також, фанати Металіста пройшли маршем по Харкову.
Джерело - Чемпіон.