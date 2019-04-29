Соль почав працювати з м'ячем

Форвард Динамо Фран Соль провів спільне тренування з захисником киян Денисом Поповим.
Про це футболіст повідомив у своєму Instagram.
"Поки ще є час і перші промені сонця вже визирають ... Спасибі, Денис Попов. Звір! ", - написав Фран під відео.Посмотреть эту публикацию в Instagram
Si bien queda tiempo, ya se van atisbando los primeros rayos de sol... Спасибо @popov19 !! Beast!! 🦏
27-річний іспанець травмував суглоб в першому таймі гри 20-го туру Прем'єр-ліги проти Десни. Хацкевич висловив надію, що Фран зіграє в цьому сезоні.
Соль перейшов в Динамо цієї зими з нідерландського Віллем II. На рахунку іспанця 2 голи в 4 матчах за киян у всіх турнірах.
Нагадаємо, Динамо вдев'ятьох переграло Львів у 26 турі УПЛ.
Раніше, динамівці зустрілися із дітьми Чорнобиля.
Джерело - Чемпіон.