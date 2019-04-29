Суркіс: Циганков ще має пограти в Динамо

Київському Динамо складно заманювати сильних гравців в український чемпіонат.

Про це сказав Президент біло-синіх Ігор Суркіс.



"Трансфери? Якщо хтось знайдеться потрібний, то все може бути. Інше питання, що сюди не хочуть їхати. Розуміють рівень чемпіонату. Не можна порівнювати з тим, що було раніше. Циганков? Він лідер, він капітан. Може бути, йому не вистачає стабільності. Він молодий хлопець, у нього ще будуть і спади, і підйоми. Продаж? Я готовий відпустити будь-якого футболіста, якщо буде пропозиція відповідна.



"І якщо клуб, який хоче купити Циганкова, буде топ-клубом. Тому що просто переходити в інший чемпіонат сенсу немає. Моя думка: Циганков ще якийсь час повинен пограти в Динамо, зміцніти, стати справжнім лідером", - сказав Суркіс.