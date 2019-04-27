Тоттенгем зацікавлений в півзахиснику Торіно

Півзахисник Торіно Суаліхо Мейте зацікавив Тоттенгем.

Про це повідомляє італійське видання La Stampa.

Француз влітку минулого року перебрався в Турин з Монако за 10 мільйонів євро, і за його трансфер італійський клуб бажає виручити не менше 20 мільйонів.

У першому сезоні в Торіно 25-річний Мейте взяв участь в 33 матчах, забивши 2 голи та віддавши 2 результативні передачі.

На початку лютого Тоттенгем став першим клубом в історії АПЛ, який не підписав жодного гравця протягом двох трансферних вікон поспіль.

Торіно в нинішньому сезоні претендує на вихід у Лігу чемпіонів, після 33 турів йде на 4 місці. У свою чергу, Тоттенгем займає 3-е місце в турнірній таблиці Прем'єр-ліги.

Нагадаємо, Тоттенгем зустрінеться з Вест Гемом. Також, Ярмоленко приступив до тренувань.

Джерело - La Stampa.