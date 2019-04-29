У Туреччині перекинувся автобус з футбольною командою. Загинув гравець збірної Чехії

Автобус, який перевозив футбольну команду Аланіяспор, злетів з дороги неподалік міста Аланія, унаслідок чого загинув футболіст Йосеф Шурал, а ще 7 гравців отримали поранення.

Про це повідомляє клуб на своїй сторінці у Facebook.

"Повертаючись з матчу в Кайсері, наш мікроавтобус потрапив в аварію, в результаті якої постраждали семеро наших футболістів. Отримавший серйозні поранення чеський футболіст Йосеф Шурал був доставлений в приватну клініку Аланії. Попри всі зусилля лікарів, врятувати його не вдалося", - йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, обидва водії автобуса заснули, що і призвело до аварії. Футболісти повертались після недільного поєдинку з Кайсеріспором, який закінчився внічию. Наразі Аланіяспор перебуває на 5 місці турецької Суперліги. Загиблий Шурал є гравцем збірної Чехії з футболу.

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Джерело - Чемпіон.