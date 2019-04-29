Хацкевич дав емоційний коментар після матчу зі Львовом

Гравці київського Динамо далі будуть боротися за чемпіонство.

Про це розповів головний тренер киян Олександр Хацкевич.

"Ще після матчу з Шахтарем я сказав: яким би не було відставання від лідера в турнірній таблиці, ми будемо битися на полі в кожному матчі. Сьогодні саме так все і було. Залишилося б нас семеро, значить, билися б семеро. Вже б на колінах бігали, напевно, але все одно терпіли б.

Про суддівські моменти я вже говорив. Шахтар у другій половині чемпіонату пробив вже п'ять пенальті, ми ж в кожній грі отримуємо по кілька жовтих карток, отримуємо видалення. Але, повторюся, ми будемо битися, хто б там що не вирішив за нас зверху",- сказав Хацкевич.