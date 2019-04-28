Реал відмовився від Рабйо

запити француза виявилися занадто високими

Реал відмовився підписувати півзахисника ПСЖ Адрієна Рабйо в літнє трансферне вікно.

Про це повідомляються Футбольні трансфери.

За інформацією джерела, запити Рабйо виявилися занадто високими, та й сам головний тренер Зінедін Зідан зацікавлений в переході інших гравців.

Спеціаліст зосереджений на більш важливих трансферах півзахисника Манчестер Юнайтед Поля Погба або Н'голо Канте з Челсі.

Поточна угода Рабйо закінчується влітку 2019 року. Цього сезону футболіст зіграв у 14 матчах, відзначившись 2 голами і 3 результативними передачами.

Нагадаємо, ПСЖ оштрафував скандального футболіста за лайк в Instagram.

Також, Реал і Рабйо досягли усної домовленості про трансфер.

Джерело - Футбольні трансфери.