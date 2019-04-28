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Реал відмовився від Рабйо

Сьогодні 23:16 379 0
запити француза виявилися занадто високими
Реал відмовився від Рабйо

Реал відмовився підписувати півзахисника ПСЖ Адрієна Рабйо в літнє трансферне вікно.

Про це повідомляються Футбольні трансфери.

За інформацією джерела, запити Рабйо виявилися занадто високими, та й сам головний тренер Зінедін Зідан зацікавлений в переході інших гравців.

Спеціаліст зосереджений на більш важливих трансферах півзахисника Манчестер Юнайтед Поля Погба або Н'голо Канте з Челсі.

Поточна угода Рабйо закінчується влітку 2019 року. Цього сезону футболіст зіграв у 14 матчах, відзначившись 2 голами і 3 результативними передачами.

Нагадаємо, ПСЖ оштрафував скандального футболіста за лайк в Instagram.

Також, Реал і Рабйо досягли усної домовленості про трансфер.

Джерело - Футбольні трансфери.

#Реал, #Рабйо, #ПСЖ
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