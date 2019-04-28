Вінгер менхенгладбахської Борусії Торган Азар заявив, що погодив умови особистого контракту з Боруссією Дортмунд.
Про це повідомляє ua-football.
26-річний бельгієць заявив про це в ексклюзивному інтерв'ю VTM Nieuws. Тепер клубам залишилося домовитися між собою про умови трансферу.
Цього сезону Торган Азар забив 9 голів і віддав 10 результативних передач в 30 матчах Бундесліги.
Нагадаємо, його брат Еден стане найбільш високооплачуваним гравцем у Європі.
Нещодавно повідомлялося: Реал оголосить про трансфер Азара.
Джерело - ua-football.