Бельгієць піде на підвищення

Вінгер менхенгладбахської Борусії Торган Азар заявив, що погодив умови особистого контракту з Боруссією Дортмунд.

Про це повідомляє ua-football.

26-річний бельгієць заявив про це в ексклюзивному інтерв'ю VTM Nieuws. Тепер клубам залишилося домовитися між собою про умови трансферу.

Цього сезону Торган Азар забив 9 голів і віддав 10 результативних передач в 30 матчах Бундесліги.

Нагадаємо, його брат Еден стане найбільш високооплачуваним гравцем у Європі.

Нещодавно повідомлялося: Реал оголосить про трансфер Азара.

Джерело - ua-football.