Санчо повторив рекорд Лемпарда

Англієць зробив 14-й асист у сезоні

Хавбек дортмундської Боруссії Джейдон Санчо відзначився гольовою передачею в грі з Шальке, яка стала для нього 14-ю в сезоні.

Про це повідомляє ua-football.

19-річний гравець зробив вже 14-й асист цього сезону Бундесліги. Таким чином, Санчо став першим англійцем з 2010 року, якому вдалося зробити стільки гольових передач в одному з топ-5 європейських чемпіонатів.

Відзначимо, що в 2010 році таке досягнення підкорилося Френку Лемпарду.

Цього сезону Санчо провів 40 ігор, в яких забив 12 голів і віддав 19 асистів.

Нагадаємо, Зідан хоче бачити Санчо в Реалі.

Також, Реал збирається заплатити за 17-річного футболіста 70 млн євро.

Джерело - ua-football.