Реал збирається заплатити за 17-річного футболіста 70 млн євро

Реал зацікавився 17-річним нападником Фламенго Рейнаром Жезусом.
Про це повідомляє Mirror.
Мадридці готові віддати за гравця 70 мільйонів євро.
Втім, трансфер може бути здійснений лише в січні наступного року, так як FIFA забороняє міжнародні трансфери для гравців, які не досягли повноліття.
Рейнар провів 3 матчі за збірну Бразилії U-17 і забив один м'яч. Його контракт з Фламенго діє до 2021 року. За клуб він ще не зіграв жодної гри в дорослій команді.
Нагадаємо, що Барселона готова продати Коутінью за 100 млн євро.
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Джерело - Mirror.