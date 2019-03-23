Реал збирається заплатити за 17-річного футболіста 70 млн євро

Реал зацікавився 17-річним нападником Фламенго Рейнаром Жезусом.

Про це повідомляє Mirror.

Мадридці готові віддати за гравця 70 мільйонів євро.

Втім, трансфер може бути здійснений лише в січні наступного року, так як FIFA забороняє міжнародні трансфери для гравців, які не досягли повноліття.

Рейнар провів 3 матчі за збірну Бразилії U-17 і забив один м'яч. Його контракт з Фламенго діє до 2021 року. За клуб він ще не зіграв жодної гри в дорослій команді.

Нагадаємо, що Барселона готова продати Коутінью за 100 млн євро.

Також Боруссія виставила цінник на Санчо.

Джерело - Mirror.