Сьогодні, 27 квітня, відбулися матчі 31 туру німецької Бундесліги.
Чемпіонат Німеччини, Бундесліга
31 тур
27 квітня
Лейпциг - Фрайбург 2:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 19 Вернер, 1:1 - 66 Гріфо, 2:1 - 78 Форсберг(П)
Айнтрахт - Герта 0:0
Гановер - Майнц 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 - 66 Вейдандт
Фортуна - Вердер 4:1 (2:1)
Голи: 1:0 - 1 Раман, 2:0 - 22 Караман, 2:1 - 28 Крузе(П), 3:1 - 56 Хеннінгс, 4:1 - 73 Зуттнер
Штутгарт - Боруссія М 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 - 56 Доніс
Нагадаємо, Шальке здолав Боруссію у рурському дербі.
Також, Коноплянка вибув на 2-3 тижні.
Джерело - Чемпіон.