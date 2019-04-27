Сьогодні, 27-го квітня, Шальке переграв Боруссію в рамках 31-го туру німецької Бундесліги.
На 14-й хвилині "жовто-чорні" відкрили рахунок у матчі, однак за декілька хвилин Шальке зрівняло рахунок і вийшло вперед.
У середині другої половини гри "гірники" забили свій третій гол.
Наприкінці поєдинку Боруссія відквитала один гол, але вже через хвилину гості відновили перевагу в два голи.
Чемпіонат Німеччини, Бундесліга
31 тур
27 квітня
Боруссія - Шальке 2:4 (1:3)
Голи: 1:0 - 14 Гетце, 1:1 - 18 Каліджурі(П), 1:2 - 28 Сане, 1:3 - 62 Каліджурі, 2:3 - 85 Вітсель, 2:4 - 86 Емболо
Нагадаємо, Коноплянка вибув на 2-3 тижні.
Також, Шальке не отримував пропозицій щодо трансферу Коноплянки.
Джерело - Чемпіон.