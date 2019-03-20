Зозуля гостро відреагував на виклик Мораеса у збірну

Український форвард іспанського Альбасете Роман Зозуля вступив у конфлікт з фанатом в обговоренні теми виклику до збірної України Жуніора Мораеса.

У пабліку Tribuna.com у Facebook Роман відповів на хамські закиди у свій бік від одного з уболівальників.

"Правильно, а то ще Шева з дуру придурка Зозулю притягне", - написав у коментарі один із користувачів. "Не переживай, не притягне. Мені потрібно паспорт поміняти на бразильський", - дотепно відповів йому Зозуля.

Нагадаємо, у списку гравців, яких Андрій Шевченко викликав для підготовки до старту відбору Євро-2020, був резерв, в якому опинився нападник Роман Зозуля. Однак його до збірної не викликали, на відміну від Мораеса, який лише вчора отримав українське громадянство.

Зозуля викликався до збірної України з 2010 до 2016 року. За синьо-жовтих Роман зіграв 33 поєдинки, в яких забив 4 голи.

Нагадаємо, що Зозуля може перейти у Дніпро-1.

Джерело - tribuna.

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