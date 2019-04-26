Циганику пропонували стати футбольним чиновником

Українському спортивному журналісту Ігору Циганику поступають пропозиції стати футбольним чиновником.

Про це розповів сам телеведучий.

"Чи надходила мені пропозиція стати футбольним чиновником? Раз на три місяці надходить така пропозиція.

Від усіх клубів, від яких тільки може прийти - Карпати, Львів, ФФУ, УПЛ. У різні періоди часу", - сказав Циганик.