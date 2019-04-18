Екс-півзахисник збірної Кот-д'Івуара, каталонської Барселони і англійського Манчестер Сіті Яя Туре провів майстер-клас для учнів ДЮСШ Динамо.

Про це повідомляє dynamomania.

Заняття відбулося на навчально-тренувальній базі київського Динамо.

Так само футболістові вдалося поспілкуватися з головним тренером киян Олександр Хацкевич.

Туре має досвід виступів в українській лізі. У період з 2003 по 2005 рік півзахисник вступав за донецький Металург.

Останнім клубом Туре був грецький Олімпіакос, за який івуарієць провів всього 2 матчі і розірвав контракт за взаємною згодою сторін.

Нагадаємо, Туре може стати одноклубником Ярмоленка.

Джерело - dynamomania.