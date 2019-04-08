Наставник київського гранда був готовий прийти

Головного тренера Динамо Олександра Хацкевича не запросили на післяматчеву прес-конференцію після поєдинку 1/4 фіналу Кубка України проти Шахтаря.

Про це повідомляє офіційний сайт киян.

Наставник прочекав майже годину, але запрошення так і не отримав.

Згідно з регламентом Кубка України, прес-служба команди, яка приймає матч, повинна першою запросити на післяматчеву прес-конференцію головного тренера команди гостей. Натомість, наставник Шахтаря Паулу Фонсека зустрівся з журналістами в конференц-залі.

Раніше повідомлялося, що Хацкевич відмовився йти на післяматчеву прес-конференцію, а дав коментар тільки в мікс-зоні.

Джерело - Динамо.