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Хацкевич: Українці нахабніші за білорусів

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Хацкевич: Українці нахабніші за білорусів
Олександр Хацкевич

В Україні люди нахабніші і цілеспрямованіші за білорусів.

Про це розповів головний тренер київського Динамо Олександр Хацкевич в інтерв'ю Прессболу.

Не так давно українець Олександр Нойок, який виступає за брестське Динамо, сказав, що Україна і Білорусь - країни з однаковим менталітетом. Своєю думкою з цього приводу поділився головний тренер киян.

"Життя в Білорусі більш спокійне і розмірене. Може, менталітет і схожий, але все-таки в Україні люди більш цілеспрямовані і нахабні. Цього, до речі, не вистачає білоруським спортсменам", - сказав Хацкевич.

Нагадаємо, що Динамо назвало причини, через які Хацкевич не прийшов на прес-конференцію

Раніше Хацкевич поспілкувався з екс-гравцем Манчестер Сіті Яя Туре.

 

Джерело - Прессбол.

#Хацкевич, #Динамо
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