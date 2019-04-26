Хацкевич: Українці нахабніші за білорусів

В Україні люди нахабніші і цілеспрямованіші за білорусів.
Про це розповів головний тренер київського Динамо Олександр Хацкевич в інтерв'ю Прессболу.
Не так давно українець Олександр Нойок, який виступає за брестське Динамо, сказав, що Україна і Білорусь - країни з однаковим менталітетом. Своєю думкою з цього приводу поділився головний тренер киян.
"Життя в Білорусі більш спокійне і розмірене. Може, менталітет і схожий, але все-таки в Україні люди більш цілеспрямовані і нахабні. Цього, до речі, не вистачає білоруським спортсменам", - сказав Хацкевич.
Нагадаємо, що Динамо назвало причини, через які Хацкевич не прийшов на прес-конференцію
Раніше Хацкевич поспілкувався з екс-гравцем Манчестер Сіті Яя Туре.
Джерело - Прессбол.