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Легенда Барселони вважає, що Мбаппе не коштує 280 мільйонів

Сьогодні 21:50 263 0
Легенда Барселони вважає, що Мбаппе не коштує 280 мільйонів
Кіліан Мбаппе

Нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе не вартує 280 мільйонів євро. 

Про це розповів колишній гравець Барселони Рівалдо.

"Читаю у французькій пресі, що перехід Мбаппе може обійтися Реалу в 280 мільйонів євро. Платити стільки за одного гравця - це занадто.

Навіть Мессі, Роналду або Неймар не вартують 280 мільйонів.

Я не заперечую талант Мбаппе. Я говорю про те, що немає футболіста, який виправдав би такі інвестиції", - наголосив Рівалдо.

Нагадаємо, що Зідан розглядає можливість придбання Мбаппе.

Також Реал хоче придбати півзахисника Ліона.

Джерело - As.

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