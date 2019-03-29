Легенда Барселони вважає, що Мбаппе не коштує 280 мільйонів

Нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе не вартує 280 мільйонів євро.
Про це розповів колишній гравець Барселони Рівалдо.
"Читаю у французькій пресі, що перехід Мбаппе може обійтися Реалу в 280 мільйонів євро. Платити стільки за одного гравця - це занадто.
Навіть Мессі, Роналду або Неймар не вартують 280 мільйонів.
Я не заперечую талант Мбаппе. Я говорю про те, що немає футболіста, який виправдав би такі інвестиції", - наголосив Рівалдо.
Нагадаємо, що Зідан розглядає можливість придбання Мбаппе.
Також Реал хоче придбати півзахисника Ліона.
Джерело - As.